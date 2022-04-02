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Denizlispor kurtuluş için en önemli sınavda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor kurtuluş için en önemli sınavda

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, yarın kurtuluş hattındaki en yakın rakibi Kocaelispor'a kritik 90 dakikada konuk olacak.

KOCAELİ (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, yarın kurtuluş hattındaki en yakın rakibi Kocaelispor'a kritik 90 dakikada konuk olacak. Kocaeli Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği mücadele saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda hayati öneme sahip maçtan önce takımda şok bir ayrılık yaşandı. Denizlispor'un Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığını duyurdu.

Ligde daha önce son maçına 7 Mart'ta Balıkesirspor deplasmanında çıkan, ardından bay takım olması, sezonun kötü hava koşulları nedeniyle 1 hafta kaydırılması ve milli ara nedeniyle yaklaşık 1 aydır resmi maç oynamayan Denizlispor, bitime 9 maç kala ligde 30 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Kocaelispor 33 puanla 15'inci basamakta bulunuyor. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Toros, sezonun en önemli finallerinden birine çıkacaklarını hatırlatıp, mutlaka kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Denizlispor, Spor Toto, Kocaeli, Spor, Haberler

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