Denizlispor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Geçen sezon 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Denizlispor Kulübü'nde olağanüstü genel kurulu kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, seçimli olağanüstü genel kurulun çoğunluk sağlanması halinde 10 Ağustos Perşembe günü 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda, çoğunluğun olmaması halinde ise 1 hafta sonra aynı yer ve aynı saatte gerçekleştirileceği belirtildi.