Denizlispor, Kocaelispor ile hazırlık maçına çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kocaelispor ile ilk özel maçını oynayacak. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sezona hazırlandıklarını belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Denizlispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk özel maçta Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Yarın Afyonkarahisar Zafer Stadyumu oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Transfer yasağı sürüp kadrosu da dağılan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Bülent Ertuğrul, genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sezona hazırlandıklarını belirterek, "Çok çalışıyoruz. Tüm oyuncularım oldukça istekli. Kocaelispor maçında eksi ve artılarımızı göreceğiz" dedi.