Denizlispor, Kocaelispor ile berabere kaldı

Denizlispor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde oynadığı ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı.

Afyonkarahisar Zafer Stadında oynanan maçta, iki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maç başladığı şekilde golsüz sona erdi. Maç sonrası Denizli'ye dönen Yeşil-siyahlı ekipte, Teknik Direktör Bülent Ertuğrul oyunculara 2 gün izin verdi. Denizlispor hazırlıklarına pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak devam edecek.

Sezona en erken başlayan takımlardan biri olduklarını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Kendi tesislerimizde bir aydır yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Genç oyuncularımızın ağırlıkta olduğu bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların semerenesini görme açısından Kocaelispor ile oynadığımız maç bizim için önemliydi. Maçta bizim için skor değil, planladığımız oyunu sahaya yansıtmak önemliydi. Görev alan tüm oyuncularım planımıza sadık kalarak mücadele etmeye çalıştı. Sezon öncesi en ciddi sınavımızı iyi verdiğimizi söyleyebilirim. Bu maç, eksiklerimizi görmek ve bunlar üzerinde yapacağımız çalışmalar konusunda da bize yol gösterici oldu. Kocaelispor kulübüne ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a da teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ