TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor, deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu. Denizlispor, seri yakalama hedefini ıskaladı.

Denizlispor, Kastamonuspor'a mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İnegölspor'u evinde yenen Denizlispor hafta içi mesaisinde güçlü rakibi Kastamonuspor'a deplasmanda diş geçiremedi. Evinde daha önce 3'te 3 yapan rakibine 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip seri yakalama hedefini ıskaladı. Grupta 9 maçta 11 puanı bulunan Denizlispor pazar günü Iğdır FK'yı konuk edecek.