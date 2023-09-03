Denizlispor, Karaman FK ile berabere kaldı

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sinan Ertinğü, Şafak Nalbantoğlu

DENİZLİSPOR: Abdülkadir – Muhammet Özkal, Alihan (Dk. 58 Deniz), Bekir Turaç, Emirhan, Oktay, Yusuf Emre İnanır, Gökhan, Mustafa Kaçan (Dk. 65 Emre Burgaz), Berkant, Emre Sağlık (Dk. 89 Ertuğrul)

KARAMAN FK: Hayrullah Mert – Alper, Mete, Şiyar, Nadir (Dk. 56 Ahmet Karademir), Özcan, İbrahim Can (Dk. 81 Yılmaz), Ömer Faruk, Berkan Burak (Dk. 81 Emincan), Kadir Kaan (Dk. 46 Oktay), Polat

GOLLER: Dk. 72 Gökhan ( Denizlispor ) - Dk. 52 Özcan ( Karaman FK)

SARI KARTLAR: Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Abdülkadir, Mustafa Kaçan ( Denizlispor ) - Alper, Berkan Burak ( Karaman FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 mağlup olarak sezona yenilgiyle başlayan Denizlispor, evindeki 2'nci hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada konuk takım 52'nci dakikada Özcan'ın golüyle öne geçti. Denizlispor bu gole 72'nci dakikada Gökhan Süzen ile yanıt verdi: 1-1. Bu sonuçla Denizlispor puanla tanışırken, Karaman temsilcisi 2 puana yükseldi.