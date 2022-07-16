Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.

A. Denizlispor, sezon öncesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Burdur kampının ikinci gününe fitness çalışmasıyla başladı. İki grup halinde çalışan oyuncular antrenmanını, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde akşam saatlerinde sürdürecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Burdur Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title