Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi. Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi. A. Denizlispor, sezon öncesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Burdur kampının ikinci gününe fitness çalışmasıyla başladı. İki grup halinde çalışan oyuncular antrenmanını, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde akşam saatlerinde sürdürecek. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Burdur Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.