Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.
A. Denizlispor, sezon öncesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Burdur kampının ikinci gününe fitness çalışmasıyla başladı. İki grup halinde çalışan oyuncular antrenmanını, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde akşam saatlerinde sürdürecek. - DENİZLİ
İhlas Haber Ajansı / Spor