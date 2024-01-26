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Denizlispor, Isparta 32 Spor ile kritik maça çıkacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Karaman FK'ya yenilen Denizlispor, düşme potasından çıkmak için Isparta 32 Spor ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Karaman FK'ya tek golle yenilip düşme potasından çıkamayan Denizlispor yarın sahasında Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor ile oynayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 19 puanla 16'ncı durumda yer alan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce düşme hattından çıkmayı amaçlıyoruz. Bizim adımıza her maç çok önemli. İyi hazırlandık, takımıma inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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