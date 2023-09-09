Denizlispor, Isparta 32 Spor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karaman FK ile berabere kalan Denizlispor, yarın deplasmanda Isparta 32 Spor ile mücadele edecek. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, takımının güvenini dile getirerek deplasmandan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalan Denizlispor, yarın deplasmanda Isparta 32 Spor ile kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş görev yapacak.

Takımına güvendiğini dile getiren Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Ne olursa olsun camia olarak sabırlı olmamız ve birlik beraberliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle deplasmanda alınan her puanın büyük önemi var. Uzun lig maratonunda her puan altın değerinde. Isparta deplasmanından istediğimizi alarak ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.