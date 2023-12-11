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Denizlispor İskenderunspor'a yenildi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Denizlispor, İskenderunspor'a 2-1 yenilerek seri yakalayamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Denizlispor deplasmanda kazandığı 68 Aksaray Belediyespor maçının ardından evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilerek seri yakalayamadı. Play-Off hattında yer alan rakibi karşısında 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar üstünlüğünü koruyamayıp puan alamadı. Bu sonuçla 14 puanda kalıp haftayı 17'nci sırada tamamlayan Denizlispor'un teknik direktörü Özcan Bizati, "Evimizde kazanmayı çok istedik. Öne de geçtik ancak istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının bitimine 2 maç kaldı. Bu karşılaşmaları kazanıp düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Denizlispor bu hafta deplasmanda Uşakspor'la karşılaşıp, ilk yarının son maçında evinde Belediye Derincespor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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