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Denizlispor, İnegölspor'u 2-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, evinde İnegölspor engelini 2-0'lık skorla aştı. Yeşil-siyahlılar 24'üncü dakikada Mustafa'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla bitirdi. Denizlispor, 53'üncü dakikada Bekir Turaç ile golleri ikiledi: 2-0. Kalan dakikalarında avantajını koruyan Denizlispor 11 puana yükseldi. İnegölspor ise 5 puanla düşme potasından çıkamadı.