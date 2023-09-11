Denizlispor İlk 3 Haftada İstediğini Bulamadı
TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor, genç kadrosuyla çıktığı ilk 3 maçta galibiyet alamadı ve alt sıralara demir attı.
DENİZLİ,
TFF 2'nci Lig'e ilk kez düşerek Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Bekir Turaç Böke haricinde genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Denizlispor, ilk 3 haftada umduğunu bulamadı. Ligde Kırmızı Grup'ta oynadığı 3 maçta galip gelemeyen yeşil-siyahlı ekip, 1 puanla alt sıralara demir attı. Sezona Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 yenilerek başladıktan sonra ilk iç saha sınavında Karaman FK'yla 1-1 berabere kalan Denizli, dün Isparta 32 Spor'a da 2-1 mağlup oldu. Şimdiden tehlike çanlarının çaldığı Denizlispor, 19 takımlı grupta 17'nci sırada kendisine yer bulabildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor