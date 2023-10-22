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Denizlispor, Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenilen Denizlispor, evinde Iğdır FK'ya da aynı skorla mağlup oldu: 0-2. Iğdır FK maçın 40'ıncı dakikasında Hakan Yavuz ile öne geçti: 1-0. Ömer Şişmanoğlu 85'inci dakikada durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK 18 puana yükselirken, Denizlispor 11 puanda kaldı.