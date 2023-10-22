Denizlispor, Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenilen Denizlispor, evinde Iğdır FK'ya da aynı skorla mağlup oldu: 0-2. Iğdır FK maçın 40'ıncı dakikasında Hakan Yavuz ile öne geçti: 1-0. Ömer Şişmanoğlu 85'inci dakikada durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK 18 puana yükselirken, Denizlispor 11 puanda kaldı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Onur Bingöl, Hakan Ertan, Levent Yeşilyurt
DENİZLİSPOR: Abdulkadir – Emre Sağlık (Dk, 72 Kemal), Emre Burgaz (Dk. 66 Emre Furtuna), Deniz (Dk. 66 Samet Emre), Gökhan Süzen, Muhammet Özkal, Emirhan, Oktay (Dk. 90+3 Muhammed Kıryolcu), Bekir Turaç, Alihan, Mustafa (Dk. 90 Mehmet Eren)
IĞDIR FK: Furkan (Dk. 46 İsmet) – Hasan, Mehmet, Caner, Hakan Barış, Hakan Yavuz (Dk. 90+2 Eyüp), Selim (Dk. 71 Mert), Mesut, Berkan, Halil İbrahim (Dk. 71 Emircan), Tahir (Dk. 84 Ömer )
GOLLER: Dk. 41 Hakan Yavuz, Dk. 85 Ömer ( Iğdır FK)
SARI KARTLAR: Emirhan, Mustafa ( Denizlispor )
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenilen Denizlispor, evinde Iğdır FK'ya da aynı skorla mağlup oldu: 0-2. Iğdır FK maçın 40'ıncı dakikasında Hakan Yavuz ile öne geçti: 1-0. Ömer Şişmanoğlu 85'inci dakikada durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK 18 puana yükselirken, Denizlispor 11 puanda kaldı.