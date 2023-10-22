Denizlispor Iğdır FK'ya 0-2 mağlup oldu
Spor Haberleri
Denizlispor, Iğdır FK karşısında 0-2 mağlup oldu. Maçta Denizlispor'dan Hakan Yavuz ve Iğdır FK'dan Ömer Şişmanoğlu gol attı.
0 mağlup oldu.
Hakemler: Onur Bingöl, Hakan Erkan, Levent Yeşilyurt
Denizlispor : Abdülkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan, Bekir Turaç Böke, Deniz Kodal (Samet Emre Gündüz dk. 66), Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Kemal Çetinkaya dk. 72), Mustafa Kaçan (Mehmet Eren Sıngın dk. 90), Emre Burgaz (Emre Furtuna dk. 66)
Iğdır FK: Furkan Köse (İsmet Yumakoğulları dk. 46), Hasan Hatipoğlu, Hakan Barış, Hakan Yavuz (Eyüp Akcan dk. 90+1), Mehmet Tayfun Dingil, Selim Ilgaz(Mert Örnek dk. 71), Caner Cavlun, Mesut Özdemir, Berkan Mahmut Keskin, Halil İbrahim Sönmez (Emircan Altıntaş dk. 71), Mustafa Tahir Babaoğlu (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 84)
Goller: (Denizlispor) Hakan Yavuz (dk. 41), Ömer Şişmanoğlu (dk. 84)(Iğdır FK)
Sarı kartlar: Emirhan Kaşcıoğlu (dk. 36), Mustafa Kaçan(dk. 57) (Denizlispor) (Iğdır FK) - DENİZLİ