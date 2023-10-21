Denizlispor, Iğdır FK ile karşılaşacak

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında hafta içinde deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 kaybeden Denizlispor yarın evinde Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Onur Bingöl görev alacak. Yeşil-siyahlılarda çapraz bağlarından ameliyat olan defans oyuncusu Berkant Gündem forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, B-D üst 75, A alt 60, maraton 50 ve misafi tribün 65 TL olarak belirlendi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Iğdır FK karşısında iyi bir oyunla galibiyet hedeflediklerini söyledi.