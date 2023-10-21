Denizlispor, Iğdır FK ile karşılaşacak
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Kastamonuspor'a mağlup olduktan sonra evinde Iğdır FK ile karşılaşacak. Maçta Onur Bingöl görev alacak.
DENİZLİ,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında hafta içinde deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 kaybeden Denizlispor yarın evinde Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Onur Bingöl görev alacak. Yeşil-siyahlılarda çapraz bağlarından ameliyat olan defans oyuncusu Berkant Gündem forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, B-D üst 75, A alt 60, maraton 50 ve misafi tribün 65 TL olarak belirlendi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Iğdır FK karşısında iyi bir oyunla galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor