Denizlispor, Gökhan Süzen ve Emre Burgaz ile anlaştı

TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor, tecrübeli futbolcular Gökhan Süzen ve Emre Burgaz ile anlaşma sağladı. Kaptan Gökhan Süzen'in ikna edildiği belirtildi. Diğer serbest kalan oyuncular ise henüz kulüp bulamadı.

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra tecrübeli futbolcularla yeniden anlaşma yolunu arayan ancak hiçbir isme imza attıramayan Denizlispor'un Gökhan Süzen ve Emre Burgaz'la anlaştığı öğrenildi.

Daha önce de takımda kaldığı belirtilen ancak anlaşma yapılamayan kaptan Gökhan Süzen'in bu kez ikna edildiği bildirildi. Denizlispor'da daha önce 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki sol bek, 2 yıl önce döndüğü yeşil-siyahlılarda ilk 11'in en önemli isimlerinden olmuştu.

Yeşil-siyahlı ekipte serbest kalan oyunculardan Oğuz Yılmaz, Kastamonuspor ile anlaştı. Boşa çıkarak takım arayan futbolculardan kaleci Hüseyin Altıntaş, sağ bek Emre Sağlık, stoper Erdal Akdarı, orta saha oyuncuları Asım Hamzaçebi ve Özer Özdemir ile sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ise henüz kulüp bulamadı.