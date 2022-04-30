Denizlispor, Gençlerbirliği maçında taraftarlarına bayram hediyesi vermek istiyor - Haberler

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Denizlispor, Gençlerbirliği maçında taraftarlarına bayram hediyesi vermek istiyor

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Denizlispor, Gençlerbirliği maçında taraftarlarına bayram hediyesi vermek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, yarın sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanarak taraftarlarına bayram sevinci yaşatmak istediklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, yarın sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanarak taraftarlarına bayram sevinci yaşatmak istediklerini bildirdi.

Mehmet Uz, yazılı açıklamasında, çok zor bir sezonun sonlarına geldiklerini kaydetti.

Takımdaki herkesin fedakarlığıyla yollarına devam ettiklerini belirten Uz, "Önümüzdeki 4 maçta istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Yarın oynayacağımız maçta sahadan galibiyetle ayrılarak bize gönül veren binlerce insanı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz büyük ve güzel bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mesut Bakkal da yarınki maçı kazanarak çifte bayram yapmak istediklerini aktardı.

Açıklamada yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncuların bayramlaştığı da belirtildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Gençlerbirliği, Denizlispor, Mehmet Uz, Bayram, Spor, Haberler

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