Denizlispor garanti peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste evinde Gençlerbirliği ve Nasadoge Menemenspor'u 2-1 yenerek 45 puanla bitime 2 hafta kala kümede kalma yolunda büyük avantajı kapan Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un misafiri olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Düşme hattının 4 puan üzerindeki Denizlispor karşılaşmayı kazanması durumunda bitime 1 maç kala ligde kalışını ilan edecek. Yenilgi ve beraberlik durumunda ise rakiplerin alacağı sonuçlara bakılacak.

Düşme hattındaki Bursaspor ve Kocaelispor galip gelemezse Denizlispor'a beraberlik de yetecek. İki takım da yenilirse Denizli puan alamazsa bile ligde kalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Djedje'nin yanı sıra kart cezalıları ileri uç oyuncuları Ömer Şişmanoğlu ve Kevin Mayi maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Mesut Bakkal, sezonun en önemli final maçlarından birine çıkacaklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam "Karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp son haftaya rahat girmek istiyoruz. Bu takım ligde kalmayı hak etti. Bu hafta işi garantileyeceğimize yürekten inanıyorum" yorumunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Spor