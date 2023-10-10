Denizlispor, Fethiyespor mağlubiyetinin ardından önlerine bakıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Fethiyespor'a 3-1 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, önlerine bakacaklarını söyledi. Ertuğrul, Fethiye deplasmanından puansız ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 'Son 3 maçta yakaladığımız çıkışı Fethiye deplasmanından da puan alarak sürdürmek istiyorduk ancak başaramadık. Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp önümüze bakmak zorundayız' diye konuştu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Fethiyespor'a 3-1 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, önlerine bakacaklarını söyledi. Ertuğrul, Fethiye deplasmanından puansız ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Son 3 maçta yakaladığımız çıkışı Fethiye deplasmanından da puan alarak sürdürmek istiyorduk ancak başaramadık. Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp önümüze bakmak zorundayız" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Burhaniye Belediyespor'u konuk edecek Denizlispor'da Ertuğrul, "Bizim için önemli olan lig. Bu yüzden kupa maçları bizim için fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızın maç eksiğini giderme ve son durumlarını görme imkanı sağlayacak. Kadromuz belli. Bu yüzden rotasyon yapma zorunluluğumuz da var. Ancak ne olursa olsun kupada da tur atlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Denizlispor'da sakatlığı geçen kaptan Gökhan Süzen, takımla çalışmalara başladı.