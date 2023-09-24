Denizlispor, Etimesgut Belediyespor'u mağlup ederek seriyi başlattı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Denizlispor, Etimesgut Belediyespor deplasmanında da kazanarak seriyi başlattı. Gökhan Süzen ve Bekir Turaç gibi iki as oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmayı 2-0 galip tamamlayan yeşil-siyahlılar maç bitiminde büyük mutluluk yaşadı.

Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, oyuncularının yürekleriyle mücadele ettiğini belirterek, "2'de 2 yaptığımız için çok mutluyuz. Bu takım daha da iyi yerlere gelecektir. Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da toparladık. İnanıyorum ki bu seri sürecektir" dedi.