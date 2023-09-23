Denizlispor Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 2-0 skorla mağlup ederek, puanını 7'ye çıkardı.

Uzun süredir yeşil sahada Denizlispor'u Etimesgut Belediyespor karşısında galibiyete taşıyan golleri 23'üncü dakikada Deniz Kodal, 51'inci dakikada Oktay Kısaoğlu attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan yeşil-siyahlı takım, puanını 7'ye çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısı, Denizlispor'un ev sahibi Etimesgut Belediyespor karşısında 1-0 üstünlüğü ile başladı. Karşılıklı atakların yaşandığı maçta oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Denizlispor, ikinci yarının 51'inci dakikasında Oktay Kısaoğlu ile ikinci golü buldu. Maç 2-0! Karşılaşma 5 dakika uzatıldı. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca 90+5'de Denizlispor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Denizlispor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki ikinci galibiyetini alarak puan hanesine 3 puan daha yazdırdı. Denizlispor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken ev sahibi Etimesgut Belediyespor 4 puanda kaldı.

Ayrıca Denizlispor, Pazar ve Pazartesi günü izin yaptıktan sonra, ligin 6.haftasında karşılaşacağı Erzincanspor maçının hazırlıklarına Salı günü saat 16.00'da Haluk Ulusoy Tesislerinde başlayacağı bildirildi. - DENİZLİ