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Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ile berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi: 0-0. Hafta içi Arnavutköy Belediyespor deplasmanının ardından üst üste ikinci beraberliğini alan yeşil-siyahlı ekip bu skorla 21 puana ulaşarak alt sıralardan kurtulamadı. Konuk ekip ise puanını 25 yaptı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Uğur Önay, Barış Sun

DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Emirhan, Alihan, Samet Emre (Dk. 46 Ahmet Tekin), Muhammed Eren, Oktay, Deniz (Dk. 62 Oğuzhan), Emre Furtana (Dk. 62 Alaattin)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Abdulaziz - Nuri Melih, Aykut, Berk (Dk. 90 Egehan), Batuhan Günaldı (Dk. 69 Seçkin), Enes, Niyazi Batuhan (Dk. 90 Eren), Muhammed, Turan, Hüseyincan, Efe (Dk. 69 Fatih Aktay)

SARI KARTLAR: Berk, Seçkin, Enes (Etimesgut Bld), Emre Sağlık, Emirhan ( Denizlispor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi: 0-0. Hafta içi Arnavutköy Belediyespor deplasmanının ardından üst üste ikinci beraberliğini alan yeşil-siyahlı ekip bu skorla 21 puana ulaşarak alt sıralardan kurtulamadı. Konuk ekip ise puanını 25 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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