Denizlispor, Etimesgut Belediyespor deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor'da sakatlık ve cezalar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor.