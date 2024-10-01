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Denizlispor, Erciyes ile 2-2 Beraberlik Aldı

Denizlispor, Erciyes ile 2-2 Beraberlik Aldı
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Denizlispor Antrenörü Çağdaş Mavioğlu, Erciyes 38 FK ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirerek, ilk yarıda kötü başladıklarını, ikinci yarıda ise oyunu lehlerine çevirdiklerini söyledi.

Denizlispor Antrenörü Çağdaş Mavioğlu, berabere kaldıkları Erciyes 38 FK maçı ile ilgili "İlk yarı kötüydük ama ikinci yarıda oyunu lehimize çevirdik" dedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Denizlispor, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı, ikinci yarıda 2-0 geriye düştüğü ve son 15 dakikada bulduğu goller ile skoru 2-2'ye getirip 1 puan aldı. Maç sonrasında açıklama yapan Denizlispor Antrenörü Çağdaş Mavioğlu, "Oyuna tutuk başladık ve ilk yarıyı mağlup noktaladık. İkinci yarıda oyuncularım direktiflerimi iyi yerine getirdi. Risk aldığımız anlar işe yaradı. İkinci yarıda oyunu lehimize çevirdik. Bulduğumuz 2 golle puanı aldık. Önemli puan" dedi.

Kayseri'ye 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alarak gelen Denizlispor, namağlupluk unvanını koruyarak, 6 puana erişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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