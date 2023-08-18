Denizlispor, Emre Sağlık ile anlaştı

TFF 2. Lig takımlarından Denizlispor, tecrübeli futbolcusu Emre Sağlık ile anlaştığını açıkladı.

TFF 2. Lig'e düştükten sonra kadrosunda kayıplar yaşayan Denizlispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sözleşmesi biten futbolcuları yeniden takımına kazandıran Denizlispor, bugün de tecrübeli futbolcusu Emre Sağlık ile anlaştığını duyurdu. Denizlispor tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren Emre Sağlık'la yeniden anlaştı. Emre Sağlık, Haluk Ulusoy Tesislerinde kulüp başkanımız Mehmet Uz'un da katıldığı törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi. - DENİZLİ