Denizlispor, Düzcespor karşısında yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, Bülent Ertuğrul'un yerine getirilen Özcan Bizati ile yarın Düzcespor karşısında ilk maçına çıkacak. Sarı kart cezalısı Oktay Kısaoğlu müsabakada görev alamayacakken, kadro dışı bırakılan kaptan Gökhan Süzen ise görev verilmesi durumunda sahada yerini alabilecek.
DENİZLİ,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor'da Bülent Ertuğrul'un yerine göreve getirilen Özcan Bizati, yarın yeni takımıyla ilk maçına Düzcespor karşısında çıkacak.
Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor'da sarı kart cezalısı Oktay Kısaoğlu müsabakada görev alamayacak. Kadro dışı bırakılıp affedilen kaptan Gökhan Süzen ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.