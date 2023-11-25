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Denizlispor, Düzcespor karşısında yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, Bülent Ertuğrul'un yerine getirilen Özcan Bizati ile yarın Düzcespor karşısında ilk maçına çıkacak. Sarı kart cezalısı Oktay Kısaoğlu müsabakada görev alamayacakken, kadro dışı bırakılan kaptan Gökhan Süzen ise görev verilmesi durumunda sahada yerini alabilecek.