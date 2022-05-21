Denizlispor'dan güzel kapanış - Haberler

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Denizlispor'dan güzel kapanış

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'dan güzel kapanış

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesinden galip çıkan Altaş Denizlispor, sezonun son haftasında play-off oynamayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 4-0 yenerek 2021-2022 sezonunu mutlu bitirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesinden galip çıkan Altaş Denizlispor, sezonun son haftasında play-off oynamayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 4-0 yenerek 2021-2022 sezonunu mutlu bitirdi.

Taraftarına galibiyet armağan eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, takımın ligde kalmasının her açıdan çok iyi olduğunu söyledi. Zorlu bir süreci tamamladıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Öncelikle herkese hayırlı olsun. 15 maçta 9 galibiyet aldık, geçen hafta da kümede kalmayı garantiledik. Oyuncularımı kutluyorum. Yönetime teşekkür ediyorum, Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi. Bunu da başardık ve mutluyuz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Denizlispor, Spor Toto, Play Off, Spor, Haberler

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