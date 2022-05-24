Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında - Haberler

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sezonun başlamasına kısa süre kala göreve gelerek transfer yasağını kaldırıp, yapılan takviyelerle takımı ligde tutmayı başaran yönetim yol ayrımına geldi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, karar verme aşamasında olduğunu belirterek bu hafta yapacağı görüşmelerden sonuç alamazsa kongre kararı alıp emaneti devredeceğini söyledi. Basın toplantısıyla değerlendirmelerde bulunan Uz, "Sezon başında verdiğimiz sözü yerine getirdik. Ancak mevcut koşullarda göreve devam etmemizin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar çok fedakarlıklar yaparak buralara geldik ancak bizim de bu yükü tek başımıza taşıma gücümüz kalmadı" dedi.

Başkan Uz, "Spor Toto 1.Lig 2021-2022 Sezonunu maç başına 1.36 puan ortalamasıyla 49 puan ve averajla 11'inci sırada tamamladık. Son 2 haftaya kadar çetin bir mücadelenin yaşandığı ligde hedefine ulaşan takımların arasında olmak tüm yorgunluğumuza değdi. Bizden kat kat daha fazla para harcayan takımların bu lige nasıl veda ettiğini, bazılarının da son maçlarla ligde kaldığını hepimiz gördük. Kısıtlı bütçemizle en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Mevcut şartlarda bu ligde kalabilmek belki şampiyonluktan da önemli. Çünkü bu takım bir alt lige düşseydi, nerelere gideceğini kestirmek zor değil" ifadelerini kullandı.