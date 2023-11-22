Denizlispor'da teknik direktör arayışları hız kazanıyor

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Denizlispor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Genç çalıştırıcı Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran yeşil-siyahlıların Özcan Bizati ve Yusuf Şimşek'le temasta olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Uz'un öncelikle Bizati ile masaya oturduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Özcan Bizati, daha önce Denizlispor'da 2009-2010, 2013- 2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yaptı. Bizati gibi Denizlispor'da önceki sezonlarda görev alan Yusuf Şimşek'in ise B planında yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan süresiz kadro dışı bırakılan ve Denizli'den ayrılan kaptan Gökhan Süzen'in Ertuğrul'un gitmesiyle takıma döneceği de iddia edildi.