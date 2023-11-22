Denizlispor'da teknik direktör arayışları hız kazanıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Denizlispor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Başkan Mehmet Uz'un Özcan Bizati ve Yusuf Şimşek'le görüşmeler yaptığı belirtildi. Ayrıca, kaptan Gökhan Süzen'in takıma dönmesi bekleniyor.
DENİZLİ,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Denizlispor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Genç çalıştırıcı Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran yeşil-siyahlıların Özcan Bizati ve Yusuf Şimşek'le temasta olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Uz'un öncelikle Bizati ile masaya oturduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Özcan Bizati, daha önce Denizlispor'da 2009-2010, 2013- 2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yaptı. Bizati gibi Denizlispor'da önceki sezonlarda görev alan Yusuf Şimşek'in ise B planında yer aldığı kaydedildi.
Öte yandan süresiz kadro dışı bırakılan ve Denizli'den ayrılan kaptan Gökhan Süzen'in Ertuğrul'un gitmesiyle takıma döneceği de iddia edildi.