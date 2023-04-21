SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalması artık çok zorlaşan Altaş Denizlispor'da takım dağıldı. Pazar günü Play-Off mücadelesi Bodrumspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan sonra kaleci Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Gökhan Süzen, Leo Schwechelen ve Kevin Mayi de takımdan ayrıldı. Lige tutunması mucizelere kalan Ege ekibinin kalan maçları gençlerle oynayacağı belirtildi. Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 7 maç kaybederek kurtuluş umutlarını tüketen Altaş Denizlispor, bu hafta Bodrumspor deplasmanında galip gelemezse matematiksel olarak lige veda edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor