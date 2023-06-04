Denizlispor'da şaşırtan görüntü

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra dağılan kadrosunu ana hatlarıyla koruyabilmak için futbolcularla görüşmelere başlayan transfer yasaklısı Denizlispor'da sosyal medyadaki bir görüntü taraftarı kızdırdı.

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra dağılan kadrosunu ana hatlarıyla koruyabilmak için futbolcularla görüşmelere başlayan transfer yasaklısı Denizlispor'da sosyal medyadaki bir görüntü taraftarı kızdırdı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafta Denizlispor'un antrenmanlarını yaptığı Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki sahada koyunların otlatıldığı görüldü. Taraftarlar küme düştükten sonra sessizliğe bürünen kulüpteki şaşırtan görüntüye isyan etti.