Denizlispor'da sakatlık ve ceza sorunu

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 yenen Denizlispor'da sakatlık geçiren Gökhan Süzen ve cezalı duruma düşen Bekir Turaç Böke'nin durumları teknik ekibi sıkıntıya soktu. Gökhan'ın sahalardan 4 hafta uzak kalacağı açıklanırken, direkt kırımızı kart gören Bekir'in de 2 maç ceza alması bekleniyor.

Teknik direktör Bülent Ertuğrul, Gökhan ve Bekir'in kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Gökhan ve Bekir bizi taşıyan isimler. Elimiz kolumuz bağlandı. Elimizdekilerin en iyisini sahaya süreceğiz" dedi. Öte yandan bu hafta sonu Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlılarda yönetim Arnavutköy maçının galibiyet primini 10'ar bin TL olarak belirledi.