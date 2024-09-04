Denizlispor'da sakatlık şoku

DENİZLİ,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta ilk maçında Bergama Sportf ile karşı karşıya gelecek Denizlispor sakatlık şokuyla sarsıldı. Yeşil-beyazlıların genç futbolcusu Muhammet Yavuz, ön çapraz bağlarından sakatlandı. Ameliyat edilen Muhammet'in enz az 7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Özkan Dibekoğlu ve yardımcısı Memiş Sarıçam, futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Muhammet Yavuz ön çapraz bağı sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştur. Muhammet Yavuz'a en kısa sürede sahalarda yeniden görmek dileğiyle geçmiş olsun diyoruz" denildi. Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'ndaki rakibi ise Bucak Belediyesi Oğuzhanspor oldu. Denizli, 10-12 Eylül tarihleri arasındaki maça deplasmanda çıkacak.