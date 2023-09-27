Denizlispor'da sakatlık şoku

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenip seri yakalayan Denizlispor bir sakatlık haberiyle daha sarsıldı. Geçen hafta kaptan Gökhan Süzen kasığını yırtarken, Etimesgut Belediyespor deplasmanında ise sağ bek Emre arka adalesinden sakatlık geçirdi. Çekilen MR sonucunda Emre'de kanama tespit edildi ve oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Pazar günü 24Erzincanspor'u konuk edecek Denizlispor'da Gökhan ve Emre'nin yanı sıra cezası süren Bekir Turaç da forma giyemeyecek.