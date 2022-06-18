Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu'nun kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu'nun kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen sezon yeşil-siyahlı formayla attığı 13 golle dikkatleri üzerine çeken gurbetçi santrfora Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Denizlispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer'in yüksek bir bonservis teklifi sunulması halinde satılabileceği ifade edildi. Sosyal medya hesaplarında oynadığı kulüp ismi konusunda, "Yükleniyor" ifadesini kullanan Ömer Şişmanoğlu'nun yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ömer Şişmanoğlu Denizlispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title