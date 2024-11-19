Üye Girişi
Haberler

Denizlispor'da Olağanüstü Kongre Tarihleri Belirlendi

Denizlispor'da Olağanüstü Kongre Tarihleri Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor Kulübü, olağanüstü seçimli kongre toplantısının 4 Aralık 2024'te yapılacağını duyurdu. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, 12 Aralık 2024'te tekrar gerçekleştirilecek.

DENİZLİ (İHA) – TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından önceki gün Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın duyurduğu olağanüstü seçimli kongrenin yapılacağı tarihler belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, tüzüğümüzün 10. maddesi hükümleri doğrultusunda 04 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 18.00'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 12 Aralık 2024 Perşembe günü 18: 00'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Putin 'nükleer yanıt' doktrinini onayladı

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.