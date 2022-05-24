Denizlispor'da olağanüstü kongre sesleri - Haberler

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, gerekli desteğin bulunamaması halinde olağanüstü kongre kararı almak zorunda kalacaklarını belirterek, "Haftaya kadar 15-20 milyon lira bulamazsak tüm kadro boşa çıkabilir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de maddi sıkıntılar, sakatlıklar ve pandemi nedeniyle zor günler geçirmesine rağmen ligin bitimine 1 hafta kümede kalmayı başaran Denizlispor yönetimi, bu başarının mutluluğunu yaşayamadı. Transfer yasağı bulunan Denizlispor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ve kadrodaki futbolcuları elinde tutabilmek için kaynak arayışına girdi. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yaptıkları görüşmelerden istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yöneticilerle birlikte kameraların karşısına geçerek Denizlispor'u bekleyen zor günler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

"Acil olarak 15-20 milyon lira gerekiyor"

Denizlispor'u zor bir dönemde teslim aldıklarını ve bugüne kadar emanete en iyi şekilde sahip çıktıklarını belirten Uz, "Kulübün geldiğimiz gün ve bugün arasında hiçbir farkı yok. Sadece farkımız şu; mevcut takım komple 2 yıllık sözleşme yaptığımız için hocamız dahil herkes görevinin başında. Yalnız ben geçen sene kulüp başına geldiğim başkan olduğum gün cebimizde 1 TL para yoktu ve yaklaşık 14 milyona yakın bir transfer yasağını kaldırarak 10 gün gibi zamanda da bu takımı kurduk. Daha sonra yaklaşık şahsım ve yönetim kurulu olarak toplamda 57 milyon 500 bin TL parayı biz ama sponsorlukla ama bağışlarla ama ricalarla bu kulübe soktuk. Bugüne kadar hiçbir tane haksız fesih yaptırmadım. Eğer biz 2-3 maç önceden ligde kalmayı garantileseydik zamanımız olacaktı. Bu kulübün acil olarak 15-20 milyon arasında paraya ihtiyacı var. Ödenmediği taktirde şu anda yapmış olduğumuz tüm çabalar boşa gidiyor ve bütün futbolcular ile boşa çıkma ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Ben bir çare bulamadım"

Gerekli desteğin bulunamaması halinde olağanüstü kongre kararı almak zorunda kalacaklarını kaydeden Uz, "Bizim ligde kalmamız aslında bir başarı gibi gözüküyor ama üzülerek söylüyorum maalesef ben üzgünüm. Bu konuda ve bu başarıyı yakaladığımız futbolcuları kaybettiğimiz takdirde, bizim de artık başarımıza gölge düşmüş olacak. Bu konuda elimden gelen ne varsa yaptım ama ben bir çare bulamadım. ve bunun için de bu kararları almak zorundayım. Şimdi ben cumaya veya perşembeye kadar kongre kararını almak zorundayım. Gelecek olan arkadaşlarımız varsa buyursun gelsin" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor