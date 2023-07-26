Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 10 Ağustos günü yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 17 Ağustos tarihine erteleneceği açıklandı.

Denizlispor'da 10 Ağustos günü gerçekleşecek olan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi belli oldu. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan toplantıda Denizlispor Derneği'nin yeni yönetim kurulu belirlenecek olup, yeterli çoğunluk sağlanmazsa toplantının 18 Ağustos tarihine erteleneceği açıklandı. Ayrıca toplantıda Yeni Denetim Kurulu, Yeni Sicil Kurulu ve Yeni Disiplin Kurulu seçimi de yapılacak. - DENİZLİ