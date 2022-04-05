Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle kurtuluş hattıyla arasındaki farkı maç eksiğine rağmen 1 puana indiren Altaş Denizlispor, Mesut Bakkal teknik direktörlük görevine geldikten sonra yükselişe geçti. Kulüpte daha önce uzun yıllar futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Mesut Bakkal takım düşme hattındayken yuvaya döndükten sonra 7 maça çıkan Denizlispor, 14 puan topladı.

Yeşil-siyahlı ekip Bakkal'la maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Bakkal'dan önce gol sıkıntısı çeken Denizlispor, son 7 maçta 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Denizli'de bu sezon Mesut Bakkal'dan önce Veli Acar, Serhat Gülpınar ve Fatih Tekke teknik adam olarak görev yapmıştı. Son olarak en yakın rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 yenerek moral tazeleyen Denizlispor, bu hafta pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor