Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan değerlendirme - Haberler

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezon ortasında göreve geldiği Altaş Denizlispor'u bitime 1 hafta kala ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında kulübün durumunu değerlendirdi. Denizli'nin değerinin kendisi için farklı olduğunu belirten Bakkal, "Çok şehirde, çok kulüpte çalıştım. Denizlispor'un benim ve ailem için anlamını bilmeyen de yoktur. Başkanın sağ olsun döne dolaşa yaptığı pres döneminde, yakın çevrem, kulübün yakın geçmişine bakanlar sağ olsunlar, 'Gitme hocam sen delirdin mi' deyip durdular. 'Hayır' desem vicdanım razı gelmiyor, 'Evet' desem, 'Ya düşersek, kurtaramazsak' endişesi peşimi bırakmıyordu. Başkanın baskısı, Denizli kentinin ileri gelen isimlerinin arayıp çağrıları, kalbimdeki ve ailemdeki Denizli sevgisi bu teklifi kabul etmemle sonuçlandı. Bu sene küme de düşebilirdik. Şükürler olsun ki aldığı sorumluluğu yerine getirmiş bir teknik adam olarak karşımızdayım" dedi.