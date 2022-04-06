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Denizlispor'da Mayi formda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'da Mayi formda

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da Kevin Mayi'nin yükselen performansı kalan haftalar öncesi teknik heyeti sevindiriyor.

DENİZLİ (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da Kevin Mayi'nin yükselen performansı kalan haftalar öncesi teknik heyeti sevindiriyor. Denizli'ye sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Gabonlu forvet, uzun süre tutuk kaldı. Geçen hafta Kocaelispor deplasmanında 2 kez ağları sarsıp 5-1'lik galibiyete büyük katkı yapan Mayi, toplamda 5 gole ulaşarak, 8 gollü Ömer Şişmanoğlu'ndan sonra takımın en skorer oyuncusu oldu.

Denizlispor'da Kocaeli'ye 2 gol atan Mustafa Ççeenoğlu da yeşil-siyahlı formayla ilk gollerini kaydetti. Pazar günü evinde Tuzlaspor'la oynayacağı maça moralli hazırlanan Denizlispor'da yuvaya döndükten sonra takımı çıkışa geçiren teknik direktör Mesut Bakkal, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Kulüp Menajeri Özhan Çetin ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Yeşil-siyahlılarda Tuzlaspor maçının biletleri de 10 ve 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.


- Denizli
Denizlispor'da Mayi formda

Denizlispor'da Mayi formda

Demirören Haber Ajansı / Spor

Ümraniyespor, Denizlispor, Spor Toto, Denizli, Spor, Haberler

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