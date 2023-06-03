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Denizlispor'da Kadro Yapılanması Başladı

Denizlispor'da Kadro Yapılanması Başladı

Spor Haberleri

Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro yapılanması başladı. Bekir Turaç Böke ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, Emre Sağlık'la da görüşmelere başladı.

Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro yapılanması başladı. Spor Toto 1'inci Lig'de küme düştükten sonra birçok oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil-siyahlılar forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke ile anlaşma sağladı. Bekir Turaç'ı takımda tutan kurmaylar sağ bek Emre Sağlık'la da görüşmelere başladı. Talipleri olan Emre, maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giyebileceğini yönetime iletti. Geçen sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki Emre Sağlık, 1 gol kaydetmişti. Denizlispor'un takımda kalmaları için  Hakan Çinemre ve kaptan Gökhan Süzen ile de masaya oturacağı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

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