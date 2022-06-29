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Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda

Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor'da geçen hafta sözleşmesini tek taraflı feshetmesine rağmen ikna edilerek yeniden anlaşılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe, takımla antrenmanlara başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor'da geçen hafta sözleşmesini tek taraflı feshetmesine rağmen ikna edilerek yeniden anlaşılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe, takımla antrenmanlara başladı. Sözleşmesi süren Gabonlu golcü Kevin Mayi de tatilden dönüp Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takıma katıldı. Ömer Şişmanoğlu ve Lopes gibi önemli oyuncuları da takımda tutmayı başaran yeşil-siyahlılarda yönetim kombine biletleri satışa çıkardı. İç saha maçlarında geçerli sezonluk kombine kart bedelleri loca önü 2000, VIP 1000, B-D üst 900, A-E üst 750, A-E alt 600, maraton tribün ise 450 TL olarak açıklandı. Fiyatlarda öğrencilere, ailelere ve geçen sezondan kombine alanlara yüzde 15 indirim yapılacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Denizlispor İlhan Depe Spor Haberler

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