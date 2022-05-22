Denizlispor'da gözler Bakkal-yönetim görüşmesinde - Haberler

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Denizlispor'da gözler Bakkal-yönetim görüşmesinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'da gözler Bakkal-yönetim görüşmesinde

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftalardaki müthiş çıkışıyla kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'da gözler teknik direktör Mesut Bakkal ve yönetim görüşmesine çevrildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftalardaki müthiş çıkışıyla kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'da gözler teknik direktör Mesut Bakkal ve yönetim görüşmesine çevrildi. Denizlispor'un başında çıktığı 15 maçta 9 galibiyet alarak toplamda 30 puan toplayan Bakkal'ın yeni sezonda Denizlispor'da çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında transferin açılmasını istemeyip yalnız mevcut kadrodaki tüm oyuncuların kalması gerektiğini vurgulayan Mesut Bakkal'ın gerekli şartlar sağlanması halinde görevine devam edeceği kaydedildi. Kurmayların da Mesut Bakkal'ı bırakmaya niyetli olmadığı, tarafların kısa sürene yeniden anlaşabileceği kaydedildi.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haberler

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