Denizlispor'da gergin bekleyiş - Haberler

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Denizlispor'da gergin bekleyiş

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'da gergin bekleyiş

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra belirsizliğe gömülen Altaş Denizlispor'da gergin bekleyiş var.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra belirsizliğe gömülen Altaş Denizlispor'da gergin bekleyiş var. Yabancı futbolcuların ayrılmaya başladığı transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda hafta içinde acilen 15-20 milyon TL kaynak bulmaları gerektiğini, destek bulamazlarsa kongre kararı alıp yönetimini devredeceklerini söyleyen Başkan Mehmet Uz'un kararı merakla bekleniyor. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın da durumunun belirsiz olduğu Denizlispor'da taraftarlar, yaz döneminin geçen sezon olduğu gibi sıkıntılı geçmesinin korkusunu yaşıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Türk Lirası Mehmet Uz Spor Toto Spor Haberler

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