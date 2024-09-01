Denizlispor'da futbol şubesinin başında yeni yöneticiler belirlendi

DENİZLİ,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da futbolun başında olacak yöneticiler belirlendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Güray Özkan ve yeni yönetim kurulu üyemiz Özkan Dibekoğlu, futbol şubemizden sorumlu olacak. Yeni projelerle kulübümüze güç katacak olan futbol şubemiz, Alman disiplini ile çalışmaya devam edecek. Yönetici arkadaşlarımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.