Denizlispor'da Erdal şoku Spor Haberleri Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek için Efeler 09 Spor'la hazırlık maçı oynayan yeşil-siyahlılarda Erdal, sol ayağına darbe aldı. Acılar içinde yerde kalan 29 yaşındaki defans oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerde Erdal'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tecrübeli oyuncu ligde bu sezon 12 maçta görev almıştı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, lige verilen aranın ardından ilk maçını 5 Mart Pazartesi akşamı evinde Sakaryaspor'la oynayacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Denizlispor Efeler Deprem Spor Spor Haberler

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