Denizlispor'da Emre Sağlık sözleşmesi sona erdi

Denizlispor'da sözleşmesi sona eren Emre Sağlık, veda mesajı yayınladı. Yönetim ise oyuncuyla sözleşme yenilemek için çaba sarf edecek.

Yönetimin ise bayramın ardından Emre ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla sözleşme yenilemek için çaba sarf edeceği bildirildi.