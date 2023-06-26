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Denizlispor'da Emre Sağlık sözleşmesi sona erdi

Denizlispor'da Emre Sağlık sözleşmesi sona erdi

Spor Haberleri

Denizlispor'da sözleşmesi sona eren Emre Sağlık, veda mesajı yayınladı. Yönetim ise oyuncuyla sözleşme yenilemek için çaba sarf edecek.

p>Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi sona eren altyapı patentli Emre Sağlık da veda mesajı yayınladı. Transfer yasağı bulunan ve maddi zorluklar nedeniyle kadrosunun çok büyük bir kısmını kaybeden yeşil-siyahlıların takımda tutmak istediği 25 yaşındaki defans oyuncusu yaptığı açıklamada, "Yuvam diye bildiğim Denizlispor'umu ligde tutmaya gücüm yetmedi ama bir saniye bile olsa gözümü kırpmadım, nöbet yerimi terk etmedim. Sözleşmem bitti. Hikaye bittiğinde ve kitap kapatıldığında vedalar canınızı yakıyor" ifadelerini kullandı.

Yönetimin ise bayramın ardından Emre ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla sözleşme yenilemek için çaba sarf edeceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Denizlispor Yuvam Spor Haberler

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