Denizlispor'da Emre ile yeni sözleşme SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emre Sağlık bugün tesislerimizde kulüp başkanımız Mehmet Uz'un da katıldığı törenle sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi. Altyapıdan yetişen 24 yaşındaki sağ bek geçen sezon ligde 18, kupada ise 4 maçta oynarken, 2 asist yaptı. - Denizli Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor Denizlispor Spor Haberler

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