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Denizlispor'da Emre ile yeni sözleşme

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
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Denizlispor'da Emre ile yeni sözleşme

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emre Sağlık bugün tesislerimizde kulüp başkanımız Mehmet Uz'un da katıldığı törenle sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Altyapıdan yetişen 24 yaşındaki sağ bek geçen sezon ligde 18, kupada ise 4 maçta oynarken, 2 asist yaptı.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

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