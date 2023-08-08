Denizlispor'da başkanlık için 3 isim adaylık için çalışıyor

TFF 2'nci Lig'e tarihi bir borç yükü, devam eden transfer yasağı ve dağılan kadrosuyla düşen Denizlispor'da ilk tarihi 10 Ağustos olarak açıklanan olağanüstü genel kurul öncesi 3 ismin adı adaylık için geçiyor. Yeşil-siyahlılarda 2 yıldır başkanlığı yürüten Mehmet Uz, geçen hafta sonu, 'Bizi eleştirerek görevi bırakmamızı isteyenlerin 10 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurula gelerek aday olmalarını bekliyorum' açıklamasını yaparken, eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın yanı sıra Bülent Seyhan ve Necati Şenli'nin adaylık için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Taraftarların eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Mehmet Uz, yeniden adaylıkla ilgili açıklama yapmazken, kulüpte 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında başkanlık yaparak adı Nazilli Belediyespor'u devralacağı iddialarıyla da anılan Süleyman Urkay'ın en öne çıkan aday olduğu belirtiliyor. Asgari ücretlerini dahi kulüpten tahsil edemeyen kadroda kalan genç futbolcuların cuma günü antrenman boykotu yaptığı Denizlispor'da kadroda geçen sezondan kalan son iki tecrübeli isim olan Muhammet Özkal ve Bekir Turaç Böke'nin de ayrılmak istediği ifade edildi.